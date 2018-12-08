"За чашкой кофе с полицейским". Генеральный инспекторат полиции организовал новую кампанию

Проблемы, с которыми сталкиваются правоохранители, а также меры, предпринятые для повышения эффективности их работы обсудило на встрече со студентами руководство Генерального инспектората полиции. Организовали мероприятие в рамках кампании "За чашкой кофе с полицейским", которую запустило учреждение.

"Мы узнали много интересного о том, как полиция взаимодействует с обществом. Кроме того, на рассказали очень много полезной информации о наркотиках", - говорит студент Николай Кику.

Идея запуска кампании принадлежит сотруднице Генинспектората Кристине Скимбов, которая недавно вернулась со стажировки из США. "Я хотела показать пример молодым людям, чтобы они тоже захотели работать в полиции. Я рассказала им о своем опыте в ФБР, и увидела, что у них загорелись глаза", - рассказала сотрудница Генинспектората Кристина Скимбов.

"Это только начало кампании. Она охватит всю страну, начиная от Бричан и заканчивая Вулканештами. Мы хотим привлечь к участию всех граждан от мала до велика, узнать об их проблемах и помочь решить их", - считает глава Генинспектората Александр Пынзарь. Подобные встречи будут проводить раз в три месяца.