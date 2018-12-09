В Боливии столкнулись два микроавтобуса: 17 погибших

Как минимум 17 человек погибли в результате столкновения двух микроавтобусов на Западе Боливии.

Как уточняет газета Deber, авария произошла на дороге между городами Ла-Пас и Ачакачи. По предварительной версии, водитель микроавтобуса превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, передает Известия.

В результате погибли девять мужчин, семь женщин и один малолетний ребенок. Не менее 10 человек пострадали.

Фото: eldeber.com.bo