Новой Мисс Мира стала мексиканка

В китайском городе Санья завершился Всемирный конкурс красоты Мисс Мира-2018. Титул королевы получила участница из Мексики Ванесса Понсе де Леон, сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

В этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира. Украину на конкурсе представляла 19-летняя Леонила Гузь, однако девушка не вошла в топ-30. Второе место жюри отдало участнице из Таиланда Николин Пичапа Лимснукан, передает Корреспондент.

Участница от Беларуси стала Мисс Европой, участница из Ямайки - мисс Карибы, участница из Мексики - Мисс Америки, участница от Уганды - Мисс Африки и от Таиланда - Мисс Азия и Океания.