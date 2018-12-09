На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра

Максимальный - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в воскресенье на Корсике из-за сильного ветра, сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.

Метеорологи сообщают, что скорость ветра составит от 130 до 150 километров в час, в кантоне Кап Корсика может достичь от 190 до 210 километров в час. Ожидается, что такой сильный ветер прекратится к 22.00 воскресенья по местному времени.

Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут отразиться на электроснабжении и телефонной связи, движении машин и воздушного транспорта, предает РИА Новости.