Страшная авария в центре столицы: есть погибшие

Серьезная авария произошла этим утром в Кишиневе. На пересечении улиц Чуфля и Букурешть легковой автомобиль на полной скорость влетел в столб и перевернулся. В результате столкновения два человека погибли на месте, ещё двое госпитализированы.

Утром 9 декабря автомобиль на полной скорости врезался в столб и перевернулся. Инцидент произошел на пересечении столичных улиц Чуфля и Букурешть. В результате ДТП погибли два молодых человека в возрасте 20 и 21 года. Ещё два пассажира госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев трагедии, водитель вел автомобиль на высокой скорости. Медицинская экспертиза установит, был ли водитель автомобиля пьян. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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