В США арестовали мужчину за попытку сорвать встречу Санта-Клауса с детьми

Полиция Техаса арестовала американца, ворвавшегося на встречу Санта-Клауса с детьми и заявившего им, что такого персонажа на самом деле не существует. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 31-летний Аарон Урбански 8 декабря провёл акцию протеста вместе с ещё тремя людьми возле церкви в Клебурне, где в тот день проводили завтрак с Санта-Клаусом, пишет Life.

Несмотря на призыв прекратить демонстрацию, Урбански продолжил протест и выкрики. В итоге мужчина был задержан полицейскими за незаконное проникновение на территорию.

Мэр Клебурна Скотт Кэйн шутливо прокомментировал инцидент в своём Facebook.

— Не шути с Сантой! — написал он.

При этом мэр добавил, что протестующие, судя по всему, хотели получить не только уголь, но и повестку в суд в качестве рождественского подарка.