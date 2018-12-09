Притворился больным. Соратник наркобарона Пабло Эскобара сбежал из тюрьмы

Полиция Боливии разыскивает Хорхе Рока Суареса, который был известен в восьмидесятых как один из самых влиятельных контрабандистов наркотиков. Как сообщает агентство Reuters, 8 декабря 67-летний преступник сбежал из частной клиники в Ла-Пас.

— Полиция Боливии задействовала свой разведывательный аппарат, — заявил заместитель директора спецподразделения по борьбе с преступностью в Ла-Пас Фернандо Рохас.

Хорхе Суарес, который также является племянником покойного "короля кокаина" Роберто Суареса Гомеса, в прошлом был приговорён судом США к 36 годам заключения в тюрьме за организацию наркотрафика. Через почти 28 лет его освободили на условно-досрочной основе и в апреле 2018 года отправили в Боливию, где местные власти приговорили его ещё к 15 годам, передат life.

Отмечается что в начале декабря заключённый, жаловавшийся на состояние здоровья, был переведён в частную клинику, откуда он сбежал в ночь с 7 на 8 декабря.

Известно, что в прошлом Суарес был верным соратником влиятельного наркобарона Пабло Эскобара.