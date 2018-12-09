СМИ: Участница конкурса "Мисс Вселенная" пропала по пути в Таиланд

Кандидатка от Сьерра-Леоне на конкурс "Мисс Вселенная-2018" Мари Эстер Бангура пропала по пути в Таиланд, сообщает издание Nacional.

По данным издания, Бангура должна была приехать в Таиланд для участия в конкурсе 5 декабря, но от нее не было вестей. Отмечается, что она решила плыть на конкурс на лодке, а не лететь на самолете, передает РИА Новости.

"Мисс Вселенная-2018" пройдет 16 декабря в столице Таиланда Бангкоке.