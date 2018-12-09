Жители Вулканешт приняли бегуна за преступника и вызвали полицию

Курьезный случай пришлось расследовать полицейским в Вулканештах. Горожане приняли бегуна за преступника.

В минувшую пятницу внимание бдительных горожан привлек мужчина, который в темное время суток бежал по городу в черной маске. О подозрительном бегуне очевидцы сообщили по горячему телефону 112, сообщает gagauzinfo.md.

На место выехала оперативная группа, которая установила, что за черной маской "прятался" мужчина, который совершал вечернюю пробежку.