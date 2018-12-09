Показатели младенческой смертности в Молдове с 90-х годов снизились в два раза. Тем не менее, по данным ЮНИСЕФ, в нашей стране в первый месяц жизни умирает один из 84-ёх новорождённых и это достаточно много. Проблему обсудили в рамках мероприятия посвящённого памяти Петра Стратулата. Одному из лучших в Молдове неонатологов сегодня исполнилось бы 70 лет.
”Крайне важны для сохранения жизни ребенка профилактические меры, иммунизация. Они должны выполняться в строгом соответствии с утвержденным календарем”, сообщила глава отделения Института матери и ребенка Лариса Кривчанская.
Преждевременные роды - одна из главных причин смертности среди новорожденных детей. А в Молдове каждый десятый ребенок появляется на свет раньше срока. Их шансы на выживание во многом зависят от технологий и медоборудования, передает canal3.
”Необходимы специальные автомобили для перевозки новорожденных. Сейчас у нас имеется только один. Необходимо, по меньшей мере, еще два таких автомобиля, которые мы могли направить на север и на юг республики”, отметил врач Михай Стратулат.
По словам специалистов, нуждается в обновлении и руководство по неотложной помощи малышам.
”В нем будут описаны все меры, которые необходимо принять в случае асфиксия новорождённого, в случае преждевременных родов, или рождении больного ребенка. Вкратце, в виде инструкции неотложных мер будут описаны все патологии новорожденных”, сказала преподаватель университета, Яссы Мария Стаматин.
Гид уже находится в разработке. Рекомендации, которые войдут в новое руководство, формулируют на основании опыта самого крупного в нашей стране роддома. Ранее в ходе кампании "Возродим Молдову", запущенной фондом Эдельвейс было обновлено родильное отделение Института матери и ребенка. К ней присоединились многие граждане, в том числе, артисты, политики и уроженцы нашей страны за рубежом.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
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День придаст решимости Вашим действиям. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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СКОРПИОН
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
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