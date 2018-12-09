Трагедия в селе Чорешть: 33-летний мужчина был раздавлен собственным трактором

33-летний житель села Чорешть, Ниспоренского района, был раздавлен собственным трактором. Трагедия произошла вчера после обеда. Тело мужчины на трассе "Кишинев-Ниспорены" обнаружил прохожий. Тесть погибшего рассказал, что утром молодой человек отравился на работу. О его смерти родственник узнал уже от незнакомого человека.

"Он пришел ко мне и сказал, что идет на работу в лес. Проснулся утром, взял трактор и пошел. Что там произошло с ним, не знаю. Он был хорошим специалистом, работягой, помогал нам, но теперь его не стало".

Обстоятельства трагедии устанавливают. Коллеги мужчины рассказывают, что его трактор был неисправен и все произошло на опасном участке дороги.

"Мне кажется, что он поехал за сигаретами в Вулканешты. Освещения на тракторе не было, на дороге снег, так что когда он спускался, наверное, что-то обмануло его зрение".

"Зимой и в снег, и в дождь, спускаемся по этой дороге. Рискуем своими жизнями".

Жена погибшего тракториста находится на заработках за рубежом. Их ребенку 12 лет. Ведется следствие.