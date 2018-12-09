Жителя Кишинева оштрафовали на 20 тысяч леев за попытку подкупа избирателей

Жителя столицы оштрафовали на 20 тысяч леев за попытку подкупа избирателей. По данным генпрокуратуры, 20 мая 2015 года он купил на год домен alegerimoldova.com, предоставив ложные контактные данные, и призывал зарегистрированных пользователей отдать голос определенному кандидату на местных выборах.

За два дня доголосования, администратор платформы должен был прислать письмо с данными того, кого следовало поддержать. За фото бюллетеня со штампом у нужного имени избирателям обещали по 50 леев. Прокуроры отмечают, что желающие заработать таким способом нашлись, но ни одному из них это не удалось. По данным следствия, подсудимый также предлагал свои услуги политическим партиям, передает canal3.

Свою вину он не признал. Приговор может быть опротестован.