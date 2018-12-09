Билеты на поезд на румынские рейсы можно будет приобретать на вокзале в Кишиневе

Путешественники из Республики Молдова смогут приобретать билеты на поезд на румынские рейсы непосредственно на железнодорожном вокзале Кишинева. Этот вопрос в ходе рабочей встречи обсудили генеральный директор "Железная дорога Молдовы" Юрий Топала и генеральный директор румынской железнодорожной компании "CFR Călători" Леон Бэрбулеску.

Руководители железнодорожных учреждений договорились о возможности открытия на ж/д вокзале молдавской столицы билетной кассы по типу "RoTicket", которая позволит пассажирам своевременно приобретать билеты для поездок по территории Румынии. Такая возможность может появиться весной следующего года, передает Молдпрес. Стороны также обсудили увеличение количества билетов low-cost на рейс Кишинэу-Бухарест (в настоящее время их стоимость составляет 19 евро). Программа "SMART Prietenia" предоставляет в общей сложности 16 таких билетов в день.

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