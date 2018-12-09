C трассы Каушаны – Штефан Водэ пропали 25 дорожных знаков

25 дорожных знаков пропали с трассы Каушаны – Штефан Водэ. Государственная администрация автомобильных дорог подтвердила факт кражи, полиция открыла уголовное дело.

"Пропали практически все предупреждающие и запрещающие знаки. Мы в срочном порядке предпримем меры, чтобы установить новые указатели", - говорит инспектор Каушанской дорожной службы Михаил Ганга.

Знаки украли вместе со столбами. Размер ущерба превышает 50 тысяч леев.

В Каушанской полиции отметили, что дорожные знаки в этих местах пропадали два года назад, и тогда воров поймали.

"У нас и раньше были случаи кражи дорожных знаков. Предполагаем, что и в этот раз действовали те же граждане. Возможно, они решили еще раз пойти на такое же правонарушение", - сказал начальник Кэушанского ИП Виталие Арнэуту.

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.





