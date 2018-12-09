Внимание, путешественники: МИДЕИ выпустило предупреждение относительно поездок в Турцию

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ информирует молдавских граждан, которые находятся, пересекают транзитом или намерены совершить поездку в Турецкую Республику, о том, что турецкие власти готовят перевод полетов из Международного аэропорта имени Ататюрка (Стамбул) в Новый стамбульский аэропорт.

Вся процедура будет проводиться следующим образом:

· Передача деятельности и полетов аэропорта имени Ататюрка и полетов Новому стамбульскому аэропорту начнется 30 декабря 2018 года в 00:00 и закончится 31 декабря 2018 года в 21:00.

· После 31 декабря 2018 года, 21:00, аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для внутренних и международных коммерческих авиарейсов.

В связи этим МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, которые находятся, пересекают транзитом или планируют поездку в Турецкую Республику, с особой тщательностью проверять аэропорт вылета/назначения/транзита и расписание рейсов, передает Молдпрес.

В случае возникновения срочных ситуаций граждане Республики Молдова могут обратиться за информацией по номеру телефона консульства Республики Молдова в Стамбуле: (+90212) 251 72 64, на адрес электронной почты istanbul@mfa.gov.md или в колл-центр МИДЕИ: +373 22 788722.