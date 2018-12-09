Как сообщают итальянские СМИ, подростка нашли на основе свидетельств очевидцев. Прокуроры еще с ним не общались.

В ночь на субботу в результате давки перед рэп-концертом в клубе около итальянской Анконы погибли шесть человек: среди них пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своей дочерью. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек попало в больницы. Предварительно сообщалось более чем о 100 пострадавших. Семь наиболее тяжелых пострадавших погружены в состояние искусственной медикаментозной комы из опасений за их жизни. Утром в воскресенье их состояние оценивалось как критическое, но стабильное.