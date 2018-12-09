Столичные власти запустили платформу "Alo Capitala"

Столичные власти дали старт информационной платформе "Alo Capitala". Проект нацелен на освещение в интернете деятельности местного публичного управления.

По данным столичной примэрии, в мероприятии приняли участие руководители главных управлений, муниципальных предприятий, преторы секторов, советники, а также представители неправительственного сектора и деловой среды, передает Молдпрес.

Портал www.alocapitala.md призван облегчить коммуникацию муниципальных властей с жителями города посредством опубликования в интернете информации, представляющей общественный интерес, а также ее отображения на нескольких LED-панелях по городу.

Присутствовавший на мероприятии исполняющий обязанности примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну отметил, что платформа станет для горожан источником информации. "Это позволит создать связь между администрацией и гражданами, бизнесом, ассоциативным сектором и гостями столицы. Я хочу, чтобы примэрию рассматривали как единую команду, и люди должны знать об этом. Хочу, чтобы этот проект способствовал преображению нашего города", - отметил Кодряну.

Платформа www.alocapitala.md содержит несколько разделов, и будет осуществлять трансляцию разнообразных мероприятий в прямом эфире , а также размещать записи на разные темы.