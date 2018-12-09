Домашний утренник с участием Деда Мороза обойдется родителям от 300 до 1500 леев

В зимние праздники дети ждут встречи с Дедом Морозом, и он успевает ко всем. Приходит и в детские сады, и прямо домой. А помогают ему агентства по организации праздников. Встреча детей с Дедом Морозом обходится родителям от 300 до полутора тысяч леев.

Актер столичного театра Ginta Latină Дорин Грибинча несколько лет исполняет под Новый год роль Деда Мороза.

"На последний день года у меня два заказа: на 11 часов и на полночь. В программе стихи, игры и развлечения для детей. Я всегда очень волнуюсь. Дети очень разные и по-разному на меня реагируют - кто-то дергает за бороду, чтобы проверить настоящая или нет, кто-то сразу требует подарки", - говорит актер Дорин Грибинча.

По желанию заказчика Дед Мороз может прийти в гости со Снегурочкой. Но такая услуга обойдется дороже.

Впрочем, некоторые родители предпочитают сами исполнять роли новогодних волшебников. Тем более, что купить праздничные костюмы сейчас не составит труда.