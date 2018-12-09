Концертный директор Лещенко назвал причину госпитализации певца

Льва Лещенко госпитализировали из-за переутомления, рассказал "Пятому каналу" концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Ранее перед выходом на сцену певцу стало плохо, его увезли в больницу. Лещенко должен был выступить в финале всероссийского конкурса "На благо мира". Представитель артиста объяснил госпитализацию напряженным графиком, передает РИА Новости.

"Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — Прим. ред.). Мне врач говорит: "Переутомление?" Я говорю: "Да. Мы, конечно, устали", — рассказал он.

Дмитриев также отметил, что певец чувствует себя хорошо.

"Успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. <…> Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет", — подчеркнул директор артиста.