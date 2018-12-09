Льва Лещенко госпитализировали из-за переутомления, рассказал "Пятому каналу" концертный директор артиста Олег Дмитриев.
Ранее перед выходом на сцену певцу стало плохо, его увезли в больницу. Лещенко должен был выступить в финале всероссийского конкурса "На благо мира". Представитель артиста объяснил госпитализацию напряженным графиком, передает РИА Новости.
"Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — Прим. ред.). Мне врач говорит: "Переутомление?" Я говорю: "Да. Мы, конечно, устали", — рассказал он.
Дмитриев также отметил, что певец чувствует себя хорошо.
"Успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. <…> Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет", — подчеркнул директор артиста.
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