В Теленештах турецкая компания откроет первую в районе швейную фабрику

Более 200 портних обеспечат работой на родине. В Теленештах турецкая компания откроет первую в районе швейную фабрику. Об этом на форуме Демпартии заявил мэр города Вадим Лелик. Руководство района рассказало об успехах, достигнутых вместе с правительством.

Недавано мы запустили новый проект по покрытию 14 тысяч квадратных метров тротуаров на главных улицах города. Благоустроили парки и восстановили уличное освещение", отметил мэр города Теленешты Вадим Лелик. Среди достижений были отмечены отремонтированные детские сады и больницы.

"Еще одним достижением в области общественного здоровья можно считать строительство офиса семейных врачей в Негуренах. За это мы должны благодарить правительство", рассказала председатель Теленештского района Диана Маноле. На форуме сообщили, что к концу декабря в Теленештах откроется швейная фабрика, которая обеспечит работой 250 человек. Местные власти подчеркивают, что это станет возможным благодаря правительству.

"Оно инвестировало 15 миллионов леев в наш населенный пункт, готово вкладываться и в дальнейшем. В местный бюджет вернется около 300 тысяч леев, которые мы вложим в различные проекты в области инфраструктуры", проинформировал мэр города Теленешты Вадим Лелик. Об успехах рассказал и вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь.

"1600 километров отремонтированных дорог всего за год. В предыдущие годы не было возможности восстанавливать более 200 километров, а этот проект принес пользу и Теленештскому району", сообщил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь. На форуме руководство ДПМ вручило партбилеты 70 новоиспеченным демократам