С начала года 857 человек воспользовались бесплатными услугами зубного протезирования

До 1 декабря в муниципии Кишиневе 857 человек воспользовались бесплатными услугами зубного протезирования и в связи с этим из муниципального бюджета на 2018 год было выделено 2,5 миллиона леев.

Главное управление здравоохранения и социального обеспечения муниципия Кишинева отмечает, что один раз в пять лет бенефициарами бесплатных услуг зубного протезирования являются: лица, достигшие пенсионного возраста, лица с ограниченными возможностями, ветераны войны, ветераны труда, реабилитированные политические осужденные, лица, отмеченные орденами и другими государственными наградами,передает IPN.



Бенефициары должны иметь прописку в муниципии Кишиневе, медицинское заключение о необходимости оказания медицинской помощи в виде зубного протезирования, выданное профильным врачом, действительное на протяжении месяца со дня выдачи, а пенсия/доход не должны превышать трех тысяч леев в месяц.



Лица, пользующиеся приглашениями для оказания бесплатных услуг зубного протезирования, имеют право на консультацию врача-стоматолога, лечение зубных болезней, хирургические операции, удаление зубов для подготовки зубного протезирования, изготовление зубных протезов из неблагородных сплавов с декоративным покрытием, на рентгеновские услуги.



Заявитель должен подавать заявление в Кишиневский муниципальный стоматологический центр для того, чтобы его включили в список для ожидания. Накопленные дела ежемесячно представляются на заседание Комиссии по оценке выделенных финансовых средств и распределению приглашений для обеспечения бесплатного зубного протезирования в целях оценки, признания и обновления списка ожидания и его пополнения новыми заявителями. Комиссия создается решением Муниципального совета