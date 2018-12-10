Ежегодная премия “Волонтер года” 2018. Самые активные молодые люди в стране были награждены

Они работают весь год, а теперь собирают лавры. Речь идет о самых активных волонтерах в стране, которые были награждены на гала-концерте “Волонтер года-2018”. В мероприятии приняли участие 250 молодых людей из Кишинева, Больц, Тирасполя и Рыбницы. 60 из них получили серебряную цепочку с подвеской в виде еврейского письма. С иврита она переводится, как “жизнь”. Именно это слово ассоциируется с волонтерской деятельностью победителей этого года.

«Очень приятно, когда твоя работа ценится. Мы получили этот браслет».

Волонтеры говорят, что не стесняются посвящать свое время нуждающимся, и это занятие приносит им удовольствие.

"Мне нравится помогать, и я испытываю чувство удовлетворения, когда мне удается делать счастливыми детей, которым нравится со мной", - сказал Павел Крамаренко, волонтер.

"Мы готовим еду для пожилых людей и помогаем им убирать дом. Мы видим счастье в их глазах ,и это мотивирует", - сказала волонтер Юлия Кроитору.

"У нас есть юристы, художники, бизнесмены, у которых есть время, чтобы делать хорошие дела", - говорит организатор Николай Рейлин.

Мероприятие было организовано Республиканским волонтерским центром, целью которого является привлечение людей к волонтерству.