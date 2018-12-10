Астролог дал прогноз на неделю 10-16 декабря

Астролог Влад Росс спрогнозировал благоприятную неделю. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

По мнению астролога, неделя станет временем новых возможностей и новых замыслов, передает УНИАН.

"Начало недели будет удачным, что будет обусловлено тем, что в новолуние Меркурий стал директным. Это хороший знак. После этого воспрянут духом люди, пойдут в гору дела, торговля наладится", - отметил Росс.

Конец недели будет также позитивным, несмотря на то, что на 16 декабря "назначен" конец света из-за приближения планеты Нибиру. Особенно он будет удачным для новых проектов и планов.



"Будет растущая Луна, а Меркурий войдет в знак Стрельца. Это будет благоприятное время для каждодневных дел, работы. А еще в эти дни будет возможность добиться повышения зарплат", - рассказал эксперт.

По словам Росса, неделя станет временем новых возможностей и новых замыслов.

"С 13 по 16 декабря благоприятно решать профессиональные задачи, менять род деятельности, а также отправляться за товаром за границу", - отметил он.

