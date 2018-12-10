Китай потребовал от Японии создать равные условия для Huawei и других компаний КНР

Ранее агентство Kyodo сообщило, что японское правительство приняло решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках

Правительство Китая требует от японского правительства создать справедливые условия для деятельности всех китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE, на территории страны. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан,передает ТАСС.

"Китайские предприятия, осуществляющие деятельность в Японии, ни при каких обстоятельствах не должны становиться объектом дискриминации, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Мы настойчиво требуем от японской стороны предоставить прозрачные, равноправные и недискриминационные условия для компаний КНР".

Ранее агентство Kyodo сообщило, что японское правительство приняло решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках на территории Японии.