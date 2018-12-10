Токийская прокуратура продлила арест бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в связи с подозрением, что он скрыл часть своего вознаграждения за последние три года. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK,передает ТАСС .

Таким образом, Гон останется в токийской тюрьме предварительного заключения до конца текущего года. То же самое касается и его ближайшего соратника и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли.

На этот раз прокуратура запросила продление ареста в связи с подозрением, что экс-руководитель альянса мог дополнительно скрыть около 4,2 млрд иен ($37 млн) дохода за период с 2015 по 2017 финансовый год. Предыдущий ордер на его арест 19 ноября был выдан в связи с подозрением, что Гон в течение пяти лет, начиная с 2010 года, задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).

Незадекларированные доходы бизнесмен должен был получить только после ухода из корпорации в качестве выходного пособия. Согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию, чего, как сообщается, экс-глава альянса не делал.