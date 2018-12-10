В Кишиневе с начала года произошло 900 аварий

Аварий на дорогах страны по сравнению с прошлым годом стало меньше, однако жертв и пострадавших больше.

По данным Национальной патрульной инспекции, за девять месяцев этого года в стране произошло 1888 ДТП, что на 16 меньше, чем за тот же период 2017. В то же время погибших 203, на три больше, чем в прошлом году, а пострадавших на 110 больше - 2274.

Почти половина аварий, 900, произошло в столице. В Оргееве зарегистрировано 120 ДТП. В Яловенском районе - почти 70, в Гагаузии чуть больше 60. В Бельцах за девять месяцев года произошло 46 аварий. Меньше всего ДТП случилось в Резинском, Шолданештском и Леовском районе.

Главной причиной серьезных аварий чаще всего становится несоблюдение скоростного режима. Кроме того, водители часто попадают в ДТП, так как не соблюдают дистанцию или начинают маневрировать, не убедившись в безопасности своих действий. Теряют контроль над ситуацией на дороге и нетрезвые водители.

По данным полицейской статистики, чаще всего аварии происходят с шести до восьми часов вечера. Пик ДТП приходится на август. А наиболее напряженный день недели - пятница.





