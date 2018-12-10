В Германии хаос из-за забастовки на железной дороге, остановились почти все поезда

Из-за предупредительной забастовки железнодорожников компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования. В Берлине не ходят пригородные поезда, серьезные перебои по всей стране.

В Германии рано утром в понедельник, 10 декабря, начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG, передает УНИАН.



Компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования. По словам представителя компании, работа этих поездов прекращена как минимум до конца забастовки, пишет DW.

Последствия забастовки, однако, будут ощущаться целый день. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о сильных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою годность, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов ФРГ сообщается также о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. К примеру, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.





