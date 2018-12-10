Медсестра, убившая 300 младенцев: Вы узнаете моих жертв по белой ленте на шее

В течение 30 лет женщина безнаказанно расправлялась с детьми, которых отдавали на её попечение.

Амелия Дайер всегда казалась родителям очень доброй и заботливой нянечкой, поэтому они без тени сомнения доверяли ей своих детей. Медсестра создала собственный приют для девушек, которые забеременели вне брака, и младенцев, за которыми она ухаживала, пока их не забирали в новую семью. И только через 30 лет вскрылась шокирующая правда — женщина жестоко убила несколько сотен новорождённых, сообщает Mirror.

Выяснилось, что на самом деле дети умирали от голода, некоторых она душила сама или накачивала наркотиками. Амелия ездила по всей Англии, забирая младенцев, о которых некому заботиться. А в 1869 году женщина стала размещать объявления, что готова усыновить ребёнка, соврав про то, что она замужем и живёт в загородном доме, пишет life.

Приют Амелии был известен под названием "беби-фермы". Некоторые родители отдавали своих детей на попечение медсестры, чтобы стать за это время финансово стабильными. И если их ребёнок умирал, то Амелия отдавала им взамен другого.

Маленькие жертвы умирали от передозировки настоя под названием "друг матери", в котором содержался опиум. Считается, что Амелия убила по меньшей мере более 300 детей, но точная цифра до сих пор не известна. Полицейские долгое время не обращали внимания на медсестру, поскольку в то время была высокая смертность детей по всей стране. Первым, кто заподозрил Амелию, оказался врач, который выписывал ей заключения о смерти.

Однако медсестру осудили за ненадлежащий уход за детьми и посадили всего на шесть месяцев. Когда женщина вышла на свободу, то продолжила работать и убивать. В этот раз она не стала сообщать врачам о смерти младенцев, а просто выбрасывала их тела в реку. Некоторые родители сами просили, чтобы их детей убили, поскольку они были рождены вне брака.

Амелия часто переезжала и меняла своё имя, чтобы не быть вновь пойманной полицией. Но в итоге женщина попалась на своей неосторожности. Одно из тел было найдено в обёрточной бумаге, на которой было её имя и адрес. Когда полицейские прибыли в дом женщины, то столкнулись с грудами детских пелёнок и ужасным запахом разлагающихся трупов. 10 июня 1896 года её повесили.

"Вы узнаете моих жертв по белой ленте на их шее", - говорила медсестра.