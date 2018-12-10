"ВКонтакте" тестирует собственный мобильный мессенджер, рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети,передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что соцсеть тестирует собственный мессенджер, который будет доступен для iOS и Android. Приложение может получить название VK Me.

"Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер - один из них", - подтвердили эту информацию в пресс-службе "ВКонтакте".

Других подробностей представитель компании не сообщил, отметив, что информация будет доступна после подготовки запуска приложения.