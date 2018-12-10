В минувшие выходные за нарушение ПДД были оштрафованы более 1300 водителей

Более 1300 водителей оштрафованы в минувшие выходные за нарушение ПДД.

Как уточнили в Национальной патрульной инспекции, 566 человек оштрафованы за превышение скорости, 23 – за вождение в состоянии алкогольного опьянения и 41 – за вождение без водительских прав,передает Moldpres.

За выходные произошло 18 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 4 человека и 23 получили травмы различной степени тяжести.

С начала года в Молдове произошло более 2000 ДТП.