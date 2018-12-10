В аэропорту Кишинева из-за плотного тумана задерживаются авиарейсы

Многие авиарейсы задержаны и отменены сегодня в Кишиневском международном аэропорту из-за плотного тумана.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, рейсы на Минск и Стамбул отправятся с задержкой. Прибытие авиарейса из Минска также задерживается примерно на два часа,передает МОЛДПРЕС.

Из-за тумана вчера вечером были отменены авиарейсы в/из Стамбула, а из Москвы – перенесены на вторую половину сегодняшнего дня.

В свою очередь, Национальная патрульная инспекция напоминает водителям о необходимости проявлять повышенное внимание за рулем в условиях плохой видимости, включать противотуманные фары и соблюдать дистанцию между автомобилями, а пешеходам – о том, что переходить дорогу нужно только в отведенных для этого местах.

Как отметила синоптик Алла Бырса, сегодня туман продержится до вечера, на всей территории страны. Завтра плотность тумана снизится и будет наблюдаться только в некоторых регионах республики.

В Гидрометеослужбе уточнили, что в ближайшие дни незначительно похолодает, местами выпадет снег.