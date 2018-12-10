В Кишиневе растет число вирусных заболеваний

Около 300 жителей столицы обратились на прошлой неделе в медучреждения с ОРВИ. Об этом сообщила представитель управления соцпомощи и здравоохранения Виолета Балтэ на еженедельном оперативном совещании в мэрии столицы.

Так, число случаев заболевания ОРВИ выросло на 4,4% по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 2850 случаев. 1015 заболевших - дети младше 4 лет, 842 случая – дети от 5 до 14 лет. Из общего числа заболевших 65 человек госпитализированы,передает МОЛДПРЕС.

На прошлой неделе в столице также зарегистрировано 10 случаев заболевания туберкулезом, 2 – коклюшем, 217 – пневмонией и 2 случая медикаментозного отравления. Еще более 300 человек обратились за помощью с инфекционными заболеваниями и интоксикациями.