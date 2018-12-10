Android-смартфоны с 5G будут стоить дороже новых iPhone

Android-смартфоны с поддержкой 5G могут стоить дороже новых iPhone. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на источника в цепочке поставок.

Данные от различных источников разнятся. Одни утверждают, что смартфоны с 5G будут стоить от 725 до 1455 долларов, другие же говорят, что стоимость устройств с поддержкой сетей нового поколения составит не ниже 1165 долларов, пишет life.

Ранее сообщалось, что OnePlus выпустит отдельную линейку смартфонов с 5G в начале 2019 года. Так основная линейка бренда продолжит следовать политике оптимального соотношения цены и качества в следующем году. При этом фанаты бренда смогут купить смартфон с 5G, чтобы опробовать тестовую версию сети.

5G уже начали тестировать в Южной Корее. Представители Samsung испытали в ней качество видеосвязи. На презентации сети нового поколения также был замечен прототип Galaxy S10.