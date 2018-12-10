В Египте хирург и анестезиолог подрались во время операции

Хирург и врач-анестезиолог из египетской провинции эль-Мануфия подрались в операционной прямо во время операции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, хирург-гинеколог и анестезиолог, проводившие совместно операцию кесарева сечения, поругались из-за принятых в операционной правил. Анестезиолог отказался работать на следующей операции в больнице, после чего хирург напал на коллегу "с острым медицинским предметом" и нанес ему резаные раны,передает РИА Новости.

Полиции удалось вовремя вмешаться в конфликт. Теперь оба врача предстанут перед прокурором по административным делам для расследования инцидента и принятия мер.