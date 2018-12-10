Самый мускулистый кенгуру умер в австралийском питомнике

Накаченный и мощный Роджер был настоящей звездой Интернета.

В питомнике на юге северной территории Австралии, в городе Алис-Спрингс, – настоящий траур. В возрасте 12 лет там скончался главный постоялец. Кенгуру Роджер был могиканом, с которого и началась история приюта, в котором сегодня нашли кров и пищу около тысячи животных. Местный житель Крис Барнс нашел кенгуренка в сумке матери, которую сбила машина. Малыш вырос очень рослым и сильным, с мощными лапами и торсом. Он всегда побеждал своих соперников и был бесспорным лидером среди остальных кенгуру, которых свозили в питомник со всей страны, пишет teleprogramma.pro.

Три года назад, когда сотрудники опубликовали фото Роджера, который с легкостью сминал металлические ведра, он стал настоящей звездой не только в Австралии, но и за ее пределами. За ее жизнью и успехами следили толпы поклонников. Туристы специально приезжали в заповедник, чтобы увидеть Роджера. Тот, в свою очередь, был очень дружелюбен к людям. Роджер получил призвание как самый сильный кенгуру. Двухметровый великан весил 89 килограммов и хвастался необычайно развитой мускулатурой.

Как стало известно, 8 декабря Роджер умер. Об этом сообщили представители питомника на своей странице в Facebook. Они сказали, что знаменитое животное умерло от старости. Кенгуру в естественной среде живут, как правило, от 6 до 12 лет. В неволе они могут протянуть до 20 лет, но такие долгожители случаются не часто. Роджер скончался в возрасте 12 лет.

«Он прожил прекрасную долгую жизнь, и его любили миллионы людей по всему миру. Мы всегда будем любить тебя и скучать по тебе, Роджер», — поделились основатели питомника.

Сотрудники также опубликовали последнее фото Роджера, на котором он был запечатлен за два дня до своей тихой смерти.