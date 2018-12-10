Космонавты будут пить особую воду во время дальних полетов

По мнению ученых, в этом плане большой интерес представляет легкоизотопная вода и вода с регулируемым и оптимизированным минеральным составом.

Питьевая вода с новыми функциональными свойствами защитит космонавтов от радиации в дальних космических полетах, включая полет на Марс, говорится в материалах XVII Конференции по космической биологии и медицине, проходящей в понедельник в Москве,передает ТАСС.

"Особое место в системе повышения радиорезистентности космонавтов должна занять питьевая вода с новыми функциональными свойствами. Большой интерес, безусловно, в этом плане представляет легкоизотопная вода и вода с регулируемым и оптимизированным минеральным составом", - говорится в тезисах доклада.

Кроме того, должна быть исключена вероятность поступления в организм космонавтов консервантов питьевой воды, в том числе ионов серебра. Серебро относится к тяжелым металлам, которые, как известно, усиливают патогенное действие ионизирующего излучения.

Также ученые предлагают космонавтам спать в водяных мешках. "Для примера можно рассмотреть целесообразность использования спальных мешков, в которых в качестве носителя используется вода, связанная с гелем, или полиэтиленовые крошки. Вода и полиэтилен содержат легкие элементы, в том числе водород, который эффективно защищает от нейтронов, первичных и вторичных", - отмечается в докладе.