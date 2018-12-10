Президента Игоря Додона в пятый раз за год временно отстранили от должности

Президент Игорь Додон был временно отстранен от должности в пятый раз. Решение было принято Конституционным судом, после того, как Игорь Додон дважды отказался подписать пять законопроектов, тем самым нарушив Конституцию.

Среди этих проектов - новый Кодекс Аудиовизуальных услуг, закон, который предусматривает создание Генерального инспектората карабинеров, а так же закон, касающийся переименования праздника 9 мая.



Таким образом, эти законы промульгирует председатель парламента Андриан Канду.







Комментарии

Другие новости