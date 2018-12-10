У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В понедельник, 10 декабря, у берегов префектуры Миэ на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Подземные толчки произошли в 00:22 по местному времени, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,1 градуса северной широты и 138,0 градуса восточной долготы. Толчки были зафиксированы также в районах префектуры Точиги, пишет УНИАН.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, также не было предупреждения о цунами.