В США арестовали мужчину за то, что он говорил детям, то Санты-Клауса не существует

В Техасе арестовали 31-летнего мужчину, который рассказал детям, что Санты-Клауса не существует.

Как сообщает "Без табу" со ссылкой на "The New York Times", Аарон Урбански был арестован в субботу полицейскими, которых вызвали в церковь в Клеберне, Техас. Они обнаружили трех человек, пикетирующих церковь. Один из них отказался уйти, несмотря на приказ полиции, и "продолжал провоцировать беспорядки, за что и был арестован". Ему предъявили обвинения в "преступном посягательстве", пишет УНИАН.



Урбански вошел в церковь и объявил находившимся там детям, что Санты-Клауса не существует.



"Хизер Джонсон, мать четверых детей младшего возраста, рассказала, как мужчина спросил у нее: "Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? А знают ли они, кто такой Иисус? Когда я сказал ему, чтобы он не рушил веру в Санту и Рождество для моих детей, он начал кричать, что Санта не настоящий, и что я неправа, когда говорю детям обратное" - написали в издании.



После инцидента Скотт Каин, мэр города Клеберн, заявил, что усилит безопасность на рождественском параде в воскресенье в городе с населением в 30 тысяч человек. "Не связывайтесь с Сантой!", - написал мэр в Facebook.







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