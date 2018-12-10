Свое 70-летие отмечает художник Михай Цэруш

Художник Михай Цэруш, лауреат целого ряда национальных и международных премий, отмечает сегодня 70-летие.

Михай Цэруш родился в 1948 году в селе Синешть Унгенского района. В 1964 году окончил Кишиневскую детскую художественную школу им. А. В. Щусева, в 1968-м — Кишиневское республиканское художественное училище им. А. Плэмэдялэ, в 1975 году - Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (в настоящее время - Академия художеств Санкт-Петербурга), передает МОЛДПРЕС.

В 1969 году познакомился с художником Михаем Греку; беседы с ним о современном искусстве способствовали творческому формированию художника. В 1971 начал посещать мастерскую петербургского художника Владимира Стерлигова, ученика К. Малевича.

Первая персональная выставка Михая Цэруша состоялась в 1981 году в Санкт-Петербурге. В дальнейшем многочисленные выставки проводились как в стране, так и за рубежом (Россия, Америка, Финляндия, Бельгия, Италия, Франция).

В 1999 году удостоен звания ”Maestru în Artă”, в 2007 году – серебряной медали Академии художеств РФ, а в 2009, 2010 и 2013 – золотой медали Салона современного искусства, Канны. В 2013 году награжден золотой медалью Союза художников России. Работы Михая Цэруша хранятся в государственных и частных коллекциях в Молдове и за рубежом, в том числе в Третьяковской галерее.