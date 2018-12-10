В Китае нашли позолоченную колесницу возрастом 2 500 лет

Археологи Академии общественных наук КНР обнаружили повозку, возраст которой оценивается приблизительно в 2,5 тыс. лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Древний экипаж размером 142,5 см в ширину и 106 см в длину перемещался с помощью двух колес диаметром 140 см, каждое из которых имело 38 спиц, что свидетельствует о высоком социальном статусе ездока, пишет Моя Планета.

Отмечается, что уникальная находка была сделана в ходе раскопок древнего кладбища, предположительно относящегося к времени правления династии Восточная Чжоу (770-256 годы до н.э.), в северо-восточной провинции Хэбэй. Именно во время царствования этой династии Пекин обрел столичный статус. Как предполагают археологи, столь богато украшенное транспортное средство принадлежало очень состоятельному и влиятельному человеку, возможно, даже удельному князю.