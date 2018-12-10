Британский профессор полагает, что нашел Камелот

Профессор средневековой британской литературы в отставке Питер Филд считает, что замок располагался на месте римского поселения Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает ScienceAlert. Его версия требует дальнейшего изучения. Кроме того, реальность существования короля Артура до сих пор не подтверждена.

Филд изучил реально существовавшие укрепления и сопоставил их с данными из легенд и сказаний о короле Артуре. По его мнению, наиболее вероятным местом может быть город Слак, который имел большое военное значение в VI веке, когда, как считается, жил Артур, передает Моя Планета.

В то время кельтское население Британии боролось с англо-саксонскими захватчиками, и Слак, расположенный посередине острова, позволял быстро отправлять войска на восточное и западное побережья. Кроме того, именно здесь располагалось римское поселение Камулодунум, название которого лингвистически сходно с Камелотом.