В Финляндии запустят сервис для участия в борьбе с изменением климата

Правительство Финляндии объявило о запуске специального сервиса для вовлечения жителей страны в борьбу с изменением климата.

"Многие люди думают о том, как их образ жизни влияет на окружающую среду и благополучие. Теперь мы открываем сервис, предлагающий повседневные решения, которые каждый может использовать для смягчения последствий изменения климата. Взяв на себя наши личные обязательства, Финляндии станет легче участвовать в достижении климатических целей", - отметила Иннанен,передает РИА Новости.

На специально созданном сайте под названием "Обязательство-2050" любой желающий сможет составить личный план по снижению углеродного выброса.

Сервис может рассчитать углеродный след пользователей и направить его в полезное русло. Сто различных действий в сервисе помогают пользователям снизить выбросы углекислого газа шаг за шагом.