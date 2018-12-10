Руслан Кодряну распорядился заменить лампочки в подземных переходах

В столице подземные переходы должны быть чистыми и хорошо освещенными. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Кишинева Руслана Кодряну.

"Не думаю, что на уборку, освещение и содержание подземных переходов нужны десятки миллионов. Вы мне уже говорили, что лампочки меняли, а через два дня их разбивали. Будем менять их до тех пор, пока людям не надоест их разбивать", - сказал Руслан Кодряну.

По данным Управления общественного транспорта, в 2019 году четыре подземных перехода отремонтируют. В этом году деньги выделили только на их содержание. Всего в столице 18 подземных переходов.