Бывший депутат-коммунист и нынешний активный сторонник ППДП Александр Петков, распространяет заведомую ложь в социальных сетях. В своем посте в Фейсбуке он пишет о выделенных пенсионерам примэрией Кишинева помощи в размере 100 леев, однако Петков представляет это как инициативу ДПМ по предоставлению единоразовой помощи в размере 600 леев всем пенсионерам страны.
Петков якобы возмущен тем, что пенсионеры в столице "получили только 100 леев из 600", хотя на самом деле помощь пожилым людям по всей стране должна выплачиваться во второй половине декабря, пишет allmoldova.
Напомним, что в Monitorul Oficial был опубликован закон, предусматривающий предоставление единоразовой помощи пенсионерам в размере 600 леев. Таким образом, все пенсионеры, чья пенсия не достигает 2000 леев получат перед праздниками финансовую поддержку от государства.
В общей сложности более 550 тысяч граждан получат помощь в размере 600 леев. Инициатива исходила от председателя Демократической партии Влада Плахотнюка, который предложил, чтобы праздничные пособия выделялись пенсионерам ежегодно.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
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