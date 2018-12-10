Cторонник ППДП распространяет ложь в соцсетях о выделенной пенсионерам материальной помощи

Бывший депутат-коммунист и нынешний активный сторонник ППДП Александр Петков, распространяет заведомую ложь в социальных сетях. В своем посте в Фейсбуке он пишет о выделенных пенсионерам примэрией Кишинева помощи в размере 100 леев, однако Петков представляет это как инициативу ДПМ по предоставлению единоразовой помощи в размере 600 леев всем пенсионерам страны.

Петков якобы возмущен тем, что пенсионеры в столице "получили только 100 леев из 600", хотя на самом деле помощь пожилым людям по всей стране должна выплачиваться во второй половине декабря, пишет allmoldova.

Напомним, что в Monitorul Oficial был опубликован закон, предусматривающий предоставление единоразовой помощи пенсионерам в размере 600 леев. Таким образом, все пенсионеры, чья пенсия не достигает 2000 леев получат перед праздниками финансовую поддержку от государства.

В общей сложности более 550 тысяч граждан получат помощь в размере 600 леев. Инициатива исходила от председателя Демократической партии Влада Плахотнюка, который предложил, чтобы праздничные пособия выделялись пенсионерам ежегодно.