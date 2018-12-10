Неожиданный рождественский ресторан открылся в Малайзии

Многие дети хотели бы полетать на санях вместе с Санта-Клаусом. Реализовать эту мечту можно в столице Малайзии Куала-Лумпуре, где открыли ресторан в виде саней святого Николаса на высоте 45 м над землей.

Малайзии Куала-Лумпуре, где открыли ресторан в виде саней святого Николаса на высоте 45 м над землей.

NDTV сообщает, что ресторан в тропической Малайзии стал вторым в «рождественской линейке» бельгийской компании: первый недавно появился в самой Бельгии.

Планируется, что он будет принимать гостей до начала января. Несмотря на свой временный статус, такой ресторан вполне мог бы попасть в рейтинг самых необычных заведений общепита, пишет Моя Планета.