Ученые связали депрессию у пожилых людей с нехваткой витамина D

Кроме того, дефицит этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.

Дефицит витамина D в организме пожилого человека в 75% случаев приводит к депрессии. Высокая вероятность угнетенного и подавленного состояния при этом может сохраняться в течение трех-четырех лет. Таковы результаты исследования, проводившегося учеными из дублинского Тринити колледжа (TCD),передает ТАСС.

В преклонном возрасте депрессия способна значительным образом влиять на функции организма, приводя к развитию многих заболеваний, говорится в исследовании TCD. Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, от него зависит процесс усвоения таких элементов, как фосфор и кальций, а также обмен веществ. Недостаток этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.

"В основе нашего исследования были долгосрочные наблюдения за депрессивными состояниями пациентов. Полученные результаты говорят о том, что дефицит витамина D может сказываться на здоровье на протяжении нескольких лет, провоцировать возвращение депрессий", - пояснил изданию IrishCentral руководитель исследовательской группы TCD Имон Лэрд. "Для Ирландии это серьезная проблема", - добавил ученый. Он напомнил, что по статистике каждый восьмой житель острова испытывает нехватку витамина D, а в зимние месяцы - каждый четвертый.

Профессор Лэрд выразил надежду, что их исследование убедит правительство в необходимости более активной профилактической работы, а производителей продуктов питания стимулирует на то, чтобы обогащать еду витаминными добавками. "Дефицит этого важного витамина достаточно легко компенсируется с помощью правильного питания", - пояснил ученый. "К сожалению, в Ирландии обогащение продуктов витамином D - дело добровольное, и его осуществляют лишь несколько фирм-производителей", - сказал Лэрд.