Кроме того, дефицит этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.
Дефицит витамина D в организме пожилого человека в 75% случаев приводит к депрессии. Высокая вероятность угнетенного и подавленного состояния при этом может сохраняться в течение трех-четырех лет. Таковы результаты исследования, проводившегося учеными из дублинского Тринити колледжа (TCD),передает ТАСС.
В преклонном возрасте депрессия способна значительным образом влиять на функции организма, приводя к развитию многих заболеваний, говорится в исследовании TCD. Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, от него зависит процесс усвоения таких элементов, как фосфор и кальций, а также обмен веществ. Недостаток этого витамина может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета.
"В основе нашего исследования были долгосрочные наблюдения за депрессивными состояниями пациентов. Полученные результаты говорят о том, что дефицит витамина D может сказываться на здоровье на протяжении нескольких лет, провоцировать возвращение депрессий", - пояснил изданию IrishCentral руководитель исследовательской группы TCD Имон Лэрд. "Для Ирландии это серьезная проблема", - добавил ученый. Он напомнил, что по статистике каждый восьмой житель острова испытывает нехватку витамина D, а в зимние месяцы - каждый четвертый.
Профессор Лэрд выразил надежду, что их исследование убедит правительство в необходимости более активной профилактической работы, а производителей продуктов питания стимулирует на то, чтобы обогащать еду витаминными добавками. "Дефицит этого важного витамина достаточно легко компенсируется с помощью правильного питания", - пояснил ученый. "К сожалению, в Ирландии обогащение продуктов витамином D - дело добровольное, и его осуществляют лишь несколько фирм-производителей", - сказал Лэрд.
Комментарии
- Британский профессор полагает, что нашел Камелот
- Космонавты будут пить особую воду во время дальних полетов
- Ученые расшифровали древнюю клятву ниндзя
- Пять вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете прием пищи
- Эксперимент по имитации полета на Луну проведут в три этапа
- Астрономы рассказали, когда начнется следующий пик солнечной активности
- Названа новая причина развития шизофрении
- Ученые рассказали, как похудеть за выходные без тренировок
- Ученые определили основную версию происхождения Земли
- Следы динозавров обнаружили в китайском медном руднике
- Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов
- В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год
- Ученые связали депрессию у пожилых людей с нехваткой витамина D
- Неожиданный рождественский ресторан открылся в Малайзии
- Cторонник ППДП распространяет ложь в соцсетях о выделенной пенсионерам материальной помощи
- Концертный директор Лещенко назвал причину госпитализации певца
- Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции
- В Теленештах турецкая компания откроет первую в районе швейную фабрику
- Найдено тело пропавшей дочери британского миллионера
- С начала года 857 человек воспользовались бесплатными услугами зубного протезирования
- Страшная авария в центре столицы: есть погибшие
- Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара"
- Приревновала: в Оргееве женщина "кастрировала" мужа кухонным ножом
- Канадский врач 10 лет пьянствовал ради поиска идеального средства от похмелья
- Пассажирский автобус "Санкт-Петербург – Молдова" столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md