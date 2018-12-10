В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год

Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год врачу-гинекологу из Демократической республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад из Ирака началась в Осло. Она проходит в Городской ратуше норвежской столицы и рассчитана приблизительно на полтора-два часа, трансляцию ведут шведское и норвежское телевидение.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, она присуждена за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов, пишет РИА Новости.

Вначале лауреатов представит председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Далее – небольшая концертная программа, непосредственное вручение дипломов и медалей лауреатам. Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2018 году 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США). Завершат церемонию традиционные лекции обладателей награды. В зале находятся более тысячи человек, среди них король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня, члены королевской семьи, члены норвежского правительства и парламента, международные гости, дипломаты, представители общественных организаций, члены делегации награжденных.

Нобелевская премия мира – единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Церемония награждения лауреатов в Осло, в отличие от церемоний награждения в Стокгольме, не отличается блеском вечерних нарядов, а проходит скромнее с фокусом на деятельность обладателей награды. Чествование лауреатов этого года после церемонии в ратуше продолжится вечером банкетом, который начнется в 21.00 мск в гостинице Grand Hotel в Осло. На него по традиции приглашается около 250 гостей. Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896). Нобелевский день всегда начинается в этот день в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.