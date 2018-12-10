Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов

Регина Тодоренко вернулась в социальные сети. В рубрике Stories на своей официальной странице в Instagram ведущая разместила домашнее фото и показала поклонникам, как выглядит спустя 5 дней после родов.

Для снимка девушка использовала Instagram-фильтры. Несмотря на то, что звезды в основном рожают в «модных» перинатальных центрах, звезда шоу «Орел и решка» выбрала обычный роддом, пишет УНИАН.

Накануне Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно — не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке.

