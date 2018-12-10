Неизвестные травят собак в Дрокии. Шокирующие кадры

Шокирующий случай в Дрокии. Местный житель снял агонию и гибель бродячей собаки. Собаку предположительно отравили.

В местной мэрии говорят, что знают об этих случаях, но уверяют, что коммунальщики собак не травили. Бродячих псов в Дрокии отлавливают и увозят в приют, где стерилизуют или усыпляют.

"Согласно регламенту, утвержденному советом, собак держат в приюте десять дней. Если находятся люди, которые хотят их забрать, они могут это сделать. Если нет - собак усыпляют", - сказала мэр Дрокии Нина Четереу.

За последние месяцы в Дрокии было несколько случаев, когда собаки кидались на прохожих. В конце октября свора бродячих псов напала на семилетнего ребенка во дворе школы. Мальчику понадобилась медицинская помощь.